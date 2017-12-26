Nissan Teana Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 63 тыс. км Цена: 1090 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Елена Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии. 2014 г. в 2015 г. э. Дилерское обслуживание, безаварийная эксплуатация. На гарантии до февраля 2019 года. Комплектация luxury + (кожа, Камера, ксенон, электропривод сидений). 2 комплекта колёс. Торг приветствуется.