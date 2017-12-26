Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 63 тыс. км

Цена: 1090 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Машина в идеальном состоянии. 2014 г. в 2015 г. э. Дилерское обслуживание, безаварийная эксплуатация. На гарантии до февраля 2019 года. Комплектация luxury + (кожа, Камера, ксенон, электропривод сидений). 2 комплекта колёс. Торг приветствуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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