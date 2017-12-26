Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 63 тыс. км
Цена: 1090 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Машина в идеальном состоянии. 2014 г. в 2015 г. э. Дилерское обслуживание, безаварийная эксплуатация. На гарантии до февраля 2019 года. Комплектация luxury + (кожа, Камера, ксенон, электропривод сидений). 2 комплекта колёс. Торг приветствуется.
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