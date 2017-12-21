Nissan Teana Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 109 тыс. км Цена: 765 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Всегда своевременное обслуживание что подтверждает сервисная книжка со всеми отметками. Один хозяин по ПТС(оригинал). Машина вся целая, ни чего не билось и не красилось.Богатая комплектация. Комфортный, удобный, ухоженный, полностью обслуженный автомобиль бизнес класса. Торг. Возможен обмен.