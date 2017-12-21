Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 109 тыс. км
Цена: 765 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Всегда своевременное обслуживание что подтверждает сервисная книжка со всеми отметками. Один хозяин по ПТС(оригинал). Машина вся целая, ни чего не билось и не красилось.Богатая комплектация. Комфортный, удобный, ухоженный, полностью обслуженный автомобиль бизнес класса. Торг. Возможен обмен.
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