Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 109 тыс. км

Цена: 765 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Всегда своевременное обслуживание что подтверждает сервисная книжка со всеми отметками. Один хозяин по ПТС(оригинал). Машина вся целая, ни чего не билось и не красилось.Богатая комплектация. Комфортный, удобный, ухоженный, полностью обслуженный автомобиль бизнес класса. Торг. Возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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