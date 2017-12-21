Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 29 тыс. км
Цена: 1170 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Продаю автомобиль в идеальном состояние, не бит, не крашен, 2 хозяина, был куплен в мае 16 года, ПТС 15, недавно было сделано большое ТО-2 (заменили все фильтра, сделали промывку системы двигателя, заменили масло, тормозную жидкость, свечи, тормозные колодки, все промазали и протянули, произвели проверку всего автомобиля, все полностью исправно и без нареканий. Обслуживается в Ключ-Авто, пробег оригинальный, комплектация очень богатая, предмаксимальная "Premium", авто очень экономичен город 9-10 л., трасса 6-7 л. На гарантии до 2019 года. Покрыт нано-керамикой, готов к любым проверкам за ваш счёт. Все интересующие Вас вопросы по телефону.
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