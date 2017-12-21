Nissan Teana Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 29 тыс. км Цена: 1170 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в идеальном состояние, не бит, не крашен, 2 хозяина, был куплен в мае 16 года, ПТС 15, недавно было сделано большое ТО-2 (заменили все фильтра, сделали промывку системы двигателя, заменили масло, тормозную жидкость, свечи, тормозные колодки, все промазали и протянули, произвели проверку всего автомобиля, все полностью исправно и без нареканий. Обслуживается в Ключ-Авто, пробег оригинальный, комплектация очень богатая, предмаксимальная "Premium", авто очень экономичен город 9-10 л., трасса 6-7 л. На гарантии до 2019 года. Покрыт нано-керамикой, готов к любым проверкам за ваш счёт. Все интересующие Вас вопросы по телефону.