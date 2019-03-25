Nissan Sunny

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 175 тыс. км

Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

ременная передача на распредвал и установлено итальянское ГБО

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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