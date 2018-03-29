Nissan Sunny
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 175 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Охранная система
Описание
ременная передача на распредвал
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