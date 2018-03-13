Nissan Sunny

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 320 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю простой и надежный автомобиль. Дешевый в обслуживании. Дв.1,5 105 л. с. автомат. Климат контроль. Полный электро пакет. Присутствуют болячки многих ниссанов больные пороги и арки. Днище в отличном состоянии. Низ дверей тоже без коррозии.
Только что был произведен ремонт двигателя, полностью перебрали голову+ заменили поршневую. Соответственно заменили все сальники, прокладки (впуск, выпуск, прокладка под головой, клапанная) поменяли все фильтра и масло.Свечи иридиевые. Поменяли Цепь грм со всеми Звездами. в ближайшее время точно не потребует ничего. Автомат в отличном состоянии не пинает не буксует. Подвеска без стуков и бряков, очень плотная. Салон без дыр. Музыка простая CD /мр3 4 колонки. Богатая комплектация с климатом. кондиционер заправлен и отлично работает.
Хорошая сигнализация с авто запуском и доводчиками стекол.
Что имеем в итоге: Простой и надежный, рабочий автомобиль не без мелких проблем, но ничего критичного нет. Также в подарок отличные цены на запчасти как на новые так и на контрактные. Торг. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Sunny

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 255,555 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

109 тыс. руб.

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 165 тыс. км.
Краснодарский край, Северская

220 тыс. руб.

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

80 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Sunny

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 255,555 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

109 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 7,843 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

95 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

105 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале