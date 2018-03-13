Nissan Sunny Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 320 тыс. км Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю простой и надежный автомобиль. Дешевый в обслуживании. Дв.1,5 105 л. с. автомат. Климат контроль. Полный электро пакет. Присутствуют болячки многих ниссанов больные пороги и арки. Днище в отличном состоянии. Низ дверей тоже без коррозии.

Только что был произведен ремонт двигателя, полностью перебрали голову+ заменили поршневую. Соответственно заменили все сальники, прокладки (впуск, выпуск, прокладка под головой, клапанная) поменяли все фильтра и масло.Свечи иридиевые. Поменяли Цепь грм со всеми Звездами. в ближайшее время точно не потребует ничего. Автомат в отличном состоянии не пинает не буксует. Подвеска без стуков и бряков, очень плотная. Салон без дыр. Музыка простая CD /мр3 4 колонки. Богатая комплектация с климатом. кондиционер заправлен и отлично работает.

Хорошая сигнализация с авто запуском и доводчиками стекол.

Что имеем в итоге: Простой и надежный, рабочий автомобиль не без мелких проблем, но ничего критичного нет. Также в подарок отличные цены на запчасти как на новые так и на контрактные. Торг. Обмен.