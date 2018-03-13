Nissan Sunny
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 320 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю простой и надежный автомобиль. Дешевый в обслуживании. Дв.1,5 105 л. с. автомат. Климат контроль. Полный электро пакет. Присутствуют болячки многих ниссанов больные пороги и арки. Днище в отличном состоянии. Низ дверей тоже без коррозии.
Только что был произведен ремонт двигателя, полностью перебрали голову+ заменили поршневую. Соответственно заменили все сальники, прокладки (впуск, выпуск, прокладка под головой, клапанная) поменяли все фильтра и масло.Свечи иридиевые. Поменяли Цепь грм со всеми Звездами. в ближайшее время точно не потребует ничего. Автомат в отличном состоянии не пинает не буксует. Подвеска без стуков и бряков, очень плотная. Салон без дыр. Музыка простая CD /мр3 4 колонки. Богатая комплектация с климатом. кондиционер заправлен и отлично работает.
Хорошая сигнализация с авто запуском и доводчиками стекол.
Что имеем в итоге: Простой и надежный, рабочий автомобиль не без мелких проблем, но ничего критичного нет. Также в подарок отличные цены на запчасти как на новые так и на контрактные. Торг. Обмен.
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