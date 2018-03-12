Nissan Sunny
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 255,555 тыс. км
Цена: 109 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Продам авто, на ходу, в нормальном состоянии для своих лет. Сигнализация с обратной связью. Торг.
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