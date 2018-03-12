Nissan Sunny Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 255,555 тыс. км Цена: 109 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Продам авто, на ходу, в нормальном состоянии для своих лет. Сигнализация с обратной связью. Торг.