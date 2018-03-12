Nissan Sunny

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 255,555 тыс. км

Цена: 109 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Продам авто, на ходу, в нормальном состоянии для своих лет. Сигнализация с обратной связью. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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