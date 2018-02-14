Nissan Sunny

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 221 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние, не битая, в родной краске, дефектов по кузову нету, стекла все родные включая лобовое без сколов и трещин, ПТС оригинал, двигатель работает как часики, масло не расходует, коробка автомат переключается мягко и плавно без пинков и толчков, ходовая практически вся новая, не чего стучит не гремит, стойки держат отлично, сигнализация, центральный замок, все форматная магнитола Пионер, кондиционер, новые литые диски на 14 на новой импортной резине. Вложений не каких не требует, делать не чего не надо, юридически чистая 100%, любые проверки. Цена 185т.р. Торг минимальный, обмен не интересен, рассрочки нету.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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