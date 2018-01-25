Nissan Sunny Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 250 тыс. км Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии для своих лет. Салон чистый, стоит хорошая музыка с усилителем (Сабвуфера нет). Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка и двигатель работают отлично, масло от замены до замены. За машиной слежу. Обута в зимнюю резину. Из недочётов: Коцки на бамперах, лампочку подсветки переключения печки поменять и тросик багажника. В остальном всё работает как должно быть. Соответственно в комплектации: кондиционер, электрозеркала, стеклоподъёмники, АВС. Торг присутствует.