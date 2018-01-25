Nissan Sunny
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии для своих лет. Салон чистый, стоит хорошая музыка с усилителем (Сабвуфера нет). Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка и двигатель работают отлично, масло от замены до замены. За машиной слежу. Обута в зимнюю резину. Из недочётов: Коцки на бамперах, лампочку подсветки переключения печки поменять и тросик багажника. В остальном всё работает как должно быть. Соответственно в комплектации: кондиционер, электрозеркала, стеклоподъёмники, АВС. Торг присутствует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.