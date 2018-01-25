Nissan Sunny

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии для своих лет. Салон чистый, стоит хорошая музыка с усилителем (Сабвуфера нет). Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Коробка и двигатель работают отлично, масло от замены до замены. За машиной слежу. Обута в зимнюю резину. Из недочётов: Коцки на бамперах, лампочку подсветки переключения печки поменять и тросик багажника. В остальном всё работает как должно быть. Соответственно в комплектации: кондиционер, электрозеркала, стеклоподъёмники, АВС. Торг присутствует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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