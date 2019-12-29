Nissan Serena Дата публикации: 29.12.19 Просмотров объявления: 135

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 98 тыс. км Цена: 899 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеев Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Ксенон Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Ниссан Серена комплектация Хайвэй, аукционник 4ВВ, реальный пробег, отличное техническое состояние.

Двигатель МR20 (Кашкай такой же) - расход до 8 л по трассе.

Комплектация самая богатая для Серены - АВС. АКПП. Климат , корректор фар, стеклоподъемники все, элек-тропривод зеркал, подушки, регулировка руля. Дистанционный пульт ключ. Запуск двигателя и открывание две-рей без ключа. Тонировка атермальная. Мультимедиа ТВ, ДВД, СД. МП3 видит читает все.

Дополнительный монитор на потолке. Салон велюр черный.

Электро двери одна с доводчиком, другая автоматическая, управление с брелка и из салона. Можно автомат отключить. Машину оформим за 30 минут документы все в порядке таможня, СБКТС итд.

