Nissan Serena
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 290 тыс. км
Цена: 243 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1998 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина в очень хорошем состоянии . Не бита , практически в заводской краске ( подкрашивалось зеленым , притертости , сколы , пару пузырей ) . Колеса новые , двигатель шепчет , ходовка хорошая , салон идеальный , лобовое без трещин , ОБА КОНДИЦИОНЕРА работают , да и вообще , что в машине стоит , то все работает , машина доедет куда угодно без проблем . По ПТС я не хозяин , но машина продается СТРОГО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ , рассрочки не интересны . Торг маленький , цена и так адекватная . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( присылайте сразу фото машины , цену , условия обмена , можно сюда или ватсап ).
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