Nissan Serena

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 243 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1998 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина в очень хорошем состоянии . Не бита , практически в заводской краске ( подкрашивалось зеленым , притертости , сколы , пару пузырей ) . Колеса новые , двигатель шепчет , ходовка хорошая , салон идеальный , лобовое без трещин , ОБА КОНДИЦИОНЕРА работают , да и вообще , что в машине стоит , то все работает , машина доедет куда угодно без проблем . По ПТС я не хозяин , но машина продается СТРОГО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ , рассрочки не интересны . Торг маленький , цена и так адекватная . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( присылайте сразу фото машины , цену , условия обмена , можно сюда или ватсап ).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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