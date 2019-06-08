Nissan Serena Дата публикации: 8.07.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 290 тыс. км Цена: 243 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1998 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина в очень хорошем состоянии . Не бита , практически в заводской краске ( подкрашивалось зеленым , притертости , сколы , пару пузырей ) . Колеса новые , двигатель шепчет , ходовка хорошая , салон идеальный , лобовое без трещин , ОБА КОНДИЦИОНЕРА работают , да и вообще , что в машине стоит , то все работает , машина доедет куда угодно без проблем . По ПТС я не хозяин , но машина продается СТРОГО С ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕМ , рассрочки не интересны . Торг маленький , цена и так адекватная . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль до 150 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( присылайте сразу фото машины , цену , условия обмена , можно сюда или ватсап ).