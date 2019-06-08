Nissan Serena Дата публикации: 8.06.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 89 тыс. км Цена: 899 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Алексеев Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Ниссан Серена комплектация Хайвэй, аукционник 4ВВ, реальный пробег, отличное техническое состояние.

Двигатель МR20 (Кашкай такой же) - расход до 8 л по трассе.

Комплектация самая богатая для Серены - АВС. АКПП. Климат , корректор фар, стеклоподъемники все, элек-тропривод зеркал, подушки, регулировка руля. Дистанционный пульт ключ. Запуск двигателя и открывание две-рей без ключа. Тонировка атермальная. Мультимедиа ТВ, ДВД, СД. МП3 видит читает все.

Дополнительный монитор на потолке. Салон велюр черный.

Электро двери одна с доводчиком, другая автоматическая, управление с брелка и из салона. Можно автомат отключить. Машину оформим за 30 минут документы все в порядке таможня, СБКТС итд.

