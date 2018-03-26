Nissan Serena Дата публикации: 8.05.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 294 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2596 см³ Руль: правый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон трансформер 7 мест. Кондиционер. Новая автоматическая коробка передач. Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Вложений не требует. Вместо торга могу предложить: запасной комплект резины на дисках и прочее полное приданное. В России с 2009 года. На технические вопросы по телефону вряд ли отвечу. Приезжайте и смотрите сами. Какой привод точно не знаю, но точно не полный.