Nissan Serena
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 294 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2596 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Машина в хорошем состоянии. Салон трансформер 7 мест. Кондиционер. Новая автоматическая коробка передач. Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Вложений не требует. Вместо торга могу предложить: запасной комплект резины на дисках и прочее полное приданное. В России с 2009 года. На технические вопросы по телефону вряд ли отвечу. Приезжайте и смотрите сами. Какой привод точно не знаю, но точно не полный.
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