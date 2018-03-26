Nissan Serena

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 294 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2596 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Машина в хорошем состоянии. Салон трансформер 7 мест. Кондиционер. Новая автоматическая коробка передач. Своевременно обслуживался. Не участвовал в ДТП. Вложений не требует. Вместо торга могу предложить: запасной комплект резины на дисках и прочее полное приданное. В России с 2009 года. На технические вопросы по телефону вряд ли отвечу. Приезжайте и смотрите сами. Какой привод точно не знаю, но точно не полный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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