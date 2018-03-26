Nissan Serena
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 74 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Без пробега по РФ. Таможня 15.03.2018 г. В ПТС именно 2013 г. В идеальном состоянии.
Кузов весь целый, ни одной крашенной детали. Цвет "Снежная королева".
Хорошая комплектация:
-Кнопка "Start-STOP" (Свободные руки)
-Раздельный Климат-контроль, Круиз-контроль
-Электродвери с подтяжкой
-Велюровый салон
-Шторки на окнах
-Цветная камера заднего хода с троекторией
-Современная японская аудиосистема, читает все форматы
-Бортовой компьютер
Автомобиль аукционный, есть в статистике. Пробивайте, смотрите- всё кристально чисто, скрывать нечего. За машину не стыдно. Цена буквально на неделю, потом будет выше. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске.
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