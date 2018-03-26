Nissan Serena

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 74 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Без пробега по РФ. Таможня 15.03.2018 г. В ПТС именно 2013 г. В идеальном состоянии.
Кузов весь целый, ни одной крашенной детали. Цвет "Снежная королева".
Хорошая комплектация:
-Кнопка "Start-STOP" (Свободные руки)
-Раздельный Климат-контроль, Круиз-контроль
-Электродвери с подтяжкой
-Велюровый салон
-Шторки на окнах
-Цветная камера заднего хода с троекторией
-Современная японская аудиосистема, читает все форматы
-Бортовой компьютер
Автомобиль аукционный, есть в статистике. Пробивайте, смотрите- всё кристально чисто, скрывать нечего. За машину не стыдно. Цена буквально на неделю, потом будет выше. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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