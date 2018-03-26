Nissan Serena Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 74 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Без пробега по РФ. Таможня 15.03.2018 г. В ПТС именно 2013 г. В идеальном состоянии.

Кузов весь целый, ни одной крашенной детали. Цвет "Снежная королева".

Хорошая комплектация:

-Кнопка "Start-STOP" (Свободные руки)

-Раздельный Климат-контроль, Круиз-контроль

-Электродвери с подтяжкой

-Велюровый салон

-Шторки на окнах

-Цветная камера заднего хода с троекторией

-Современная японская аудиосистема, читает все форматы

-Бортовой компьютер

Автомобиль аукционный, есть в статистике. Пробивайте, смотрите- всё кристально чисто, скрывать нечего. За машину не стыдно. Цена буквально на неделю, потом будет выше. Оригинальный ПТС. Кузов в родной краске.