Nissan Serena
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю Ниссан Серена 7-ми местная, салон трансформер (раскладываются в диван) в хорошем техническом состоянии. Заводской ксенон, АВС, ГУР, 4 стекло подъемника, раздельный климат контроль для передних и задних пассажиров, двери с доводчиками. Зимняя резина на штамповках в подарок. Поцарапаны две двери об ограждения на заправочной станции. Торг при осмотре.
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