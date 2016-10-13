Nissan Serena Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 300 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Серена 7-ми местная, салон трансформер (раскладываются в диван) в хорошем техническом состоянии. Заводской ксенон, АВС, ГУР, 4 стекло подъемника, раздельный климат контроль для передних и задних пассажиров, двери с доводчиками. Зимняя резина на штамповках в подарок. Поцарапаны две двери об ограждения на заправочной станции. Торг при осмотре.