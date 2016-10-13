Nissan Serena

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Ниссан Серена 7-ми местная, салон трансформер (раскладываются в диван) в хорошем техническом состоянии. Заводской ксенон, АВС, ГУР, 4 стекло подъемника, раздельный климат контроль для передних и задних пассажиров, двери с доводчиками. Зимняя резина на штамповках в подарок. Поцарапаны две двери об ограждения на заправочной станции. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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