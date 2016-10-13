Nissan Serena

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 273 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: правый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличный семейный автомобиль, полностью исправен и обслужен, салон детская версия, оригинальные шторки, две подушки безопасности, доводчики дверей, высокая крыша, MP3, USB, TV, резина зима R-15.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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