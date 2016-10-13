Nissan Serena
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 273 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Отличный семейный автомобиль, полностью исправен и обслужен, салон детская версия, оригинальные шторки, две подушки безопасности, доводчики дверей, высокая крыша, MP3, USB, TV, резина зима R-15.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.