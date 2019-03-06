Nissan Sentra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 102 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Ейское Укрепление, Краснодарский край
Имя: Наталья
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Описание
Сррчнр продам авто, есть мелкие недочеты.Можно на запчасти.Документы в порядке.
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