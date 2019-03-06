Nissan Sentra

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 102 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Ейское Укрепление, Краснодарский край

Имя: Наталья

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Описание

Сррчнр продам авто, есть мелкие недочеты.Можно на запчасти.Документы в порядке.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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