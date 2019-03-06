Nissan Sentra Дата публикации: 6.03.19 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1995 Пробег: 250 тыс. км Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 102 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Ейское Укрепление, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Описание

Сррчнр продам авто, есть мелкие недочеты.Можно на запчасти.Документы в порядке.