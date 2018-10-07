Nissan Sentra

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 634 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Sentra

Nissan Sentra

Подержанная, пробег 62 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

696 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Sentra

Nissan Teana

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

575 тыс. руб.

Peugeot 408

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

607 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале