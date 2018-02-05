Nissan Sentra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Вложений не требует , 1,6 МТ , климат-контроль, кнопка старт стоп, бесключевой доступ. Возможен обмен .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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