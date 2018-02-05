Nissan Sentra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Вложений не требует , 1,6 МТ , климат-контроль, кнопка старт стоп, бесключевой доступ. Возможен обмен .
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.