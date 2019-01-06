Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 88,888 тыс. км
Цена: 543,21 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Чепигинская, Краснодарский край
Имя: Александр Аматик
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Приятного дня и удачи всем)) Авто 10 года по цене 07/08 года))
Цена ниже рынка, ибо авто требует не срочных вложений (тянется это 1-3 года) Авто на ходу (езжу каждый день) и не было дтп.
Есть немного срочного вылезло этой зимой, по мелочи в ходовой.
Запускаю Акцию, Только до 8 марта стоимость 515 тысяч рублей.
(потом снимаю с продажи, отгоняю на сто и осенью отдам по трейд-ину)
Каждый год раз, а то и два раза, загонял на сто, и чинил...
Много чего было поменяно, некоторое уже по 2 раза)) (чеки в бардачке вроде)
Все вопросы по телефону или пишите...
Комплект летних шин в подарок. Комплект зимних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.
Пробег случился импульс у меня скрутить, как многие и даже салоны, но быстро пропал)) В объявлениях оставил типа скрученный, а реальный сейчас пробег 133ткм, езда работа/дом и иногда в Ставрополь и на море.
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