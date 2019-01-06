Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 88,888 тыс. км

Цена: 543,21 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Чепигинская, Краснодарский край

Имя: Александр Аматик

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Приятного дня и удачи всем)) Авто 10 года по цене 07/08 года))
Цена ниже рынка, ибо авто требует не срочных вложений (тянется это 1-3 года) Авто на ходу (езжу каждый день) и не было дтп.
Есть немного срочного вылезло этой зимой, по мелочи в ходовой.
Запускаю Акцию, Только до 8 марта стоимость 515 тысяч рублей.
(потом снимаю с продажи, отгоняю на сто и осенью отдам по трейд-ину)
Каждый год раз, а то и два раза, загонял на сто, и чинил...
Много чего было поменяно, некоторое уже по 2 раза)) (чеки в бардачке вроде)
Все вопросы по телефону или пишите...
Комплект летних шин в подарок. Комплект зимних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.
Пробег случился импульс у меня скрутить, как многие и даже салоны, но быстро пропал)) В объявлениях оставил типа скрученный, а реальный сейчас пробег 133ткм, езда работа/дом и иногда в Ставрополь и на море.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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