Nissan Qashqai Дата публикации: 4.03.19 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 88,888 тыс. км Цена: 543,21 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Красный Информация о владельце Город: Чепигинская, Краснодарский край Имя: Александр Аматик Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Приятного дня и удачи всем)) Авто 10 года по цене 07/08 года))

Цена ниже рынка, ибо авто требует не срочных вложений (тянется это 1-3 года) Авто на ходу (езжу каждый день) и не было дтп.

Есть немного срочного вылезло этой зимой, по мелочи в ходовой.

Запускаю Акцию, Только до 8 марта стоимость 515 тысяч рублей.

(потом снимаю с продажи, отгоняю на сто и осенью отдам по трейд-ину)

Каждый год раз, а то и два раза, загонял на сто, и чинил...

Много чего было поменяно, некоторое уже по 2 раза)) (чеки в бардачке вроде)

Все вопросы по телефону или пишите...

Комплект летних шин в подарок. Комплект зимних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не участвовала в ДТП. Своевременное обслуживание. Пройдены все ТО.

Пробег случился импульс у меня скрутить, как многие и даже салоны, но быстро пропал)) В объявлениях оставил типа скрученный, а реальный сейчас пробег 133ткм, езда работа/дом и иногда в Ставрополь и на море.