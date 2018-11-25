Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 764 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 111,081 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

675 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 120,943 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

680 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 229,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

480 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Suzuki SX4

Подержанная, пробег 47,993 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

643 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 168,4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

834 тыс. руб.

Citroen C4 Aircross

Подержанная, пробег 80 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале