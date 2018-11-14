Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Васюринская, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Омыватель фар
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
В хорошем техническом состоянии, не битая, не крашеная, есть зимняя резина.
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