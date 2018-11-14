Nissan Qashqai Дата публикации: 18.11.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 57 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный Информация о владельце Город: Васюринская, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев сидений Омыватель фар Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

В хорошем техническом состоянии, не битая, не крашеная, есть зимняя резина.