Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 148 тыс. км

Цена: 715 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 19,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1050 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

760 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 224 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Nissan Juke

Подержанная, пробег 69 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

830 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 76 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

760 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале