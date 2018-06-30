Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 10,5 тыс. км

Цена: 1350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
Прибретен в конце 2017-го года
Заводская гарантия до октября 2020-го года.
Оформление дополнительного года гарантии на месте.
Комплектация SE+ с камерой заднего вида.
Дополнительно установлено головное устройство с 10-дюймовым дисплеем, навигацией и возможностью выхода в интеренет.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 185 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

525 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 54,6 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

965 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 111,033 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

550 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Infiniti FX

Подержанная, пробег 130 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1419 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 75 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1520 тыс. руб.

Mazda CX-5

Подержанная, пробег 90,395 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1073 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале