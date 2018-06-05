Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 754 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Приобретен у официального дилера в 2014-м году.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 128 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

565 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 105,29 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

628 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 65 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

684 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Honda CR-V

Подержанная, пробег 186 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

720 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 128,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале