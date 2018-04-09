Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Ярослав
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Описание
Продам! Цена за наличку. Срочно! В хорошем состоянии. Камера заднего вида. Круиз-контроль. Кожа. Бесключевой доступ. Авто свет. Авто дождь.Авто затемнение зеркала заднего вида. Складывающиеся зеркала с кнопки. Полная замена свечей! Замена масла в двигателе! 2 ключа! Я хозяин, без арестов, без подводных камней!
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