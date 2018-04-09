Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Ярослав

Телефон:

Описание

Продам! Цена за наличку. Срочно! В хорошем состоянии. Камера заднего вида. Круиз-контроль. Кожа. Бесключевой доступ. Авто свет. Авто дождь.Авто затемнение зеркала заднего вида. Складывающиеся зеркала с кнопки. Полная замена свечей! Замена масла в двигателе! 2 ключа! Я хозяин, без арестов, без подводных камней!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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