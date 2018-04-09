Nissan Qashqai Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 145 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Ярослав Телефон:

Описание

Продам! Цена за наличку. Срочно! В хорошем состоянии. Камера заднего вида. Круиз-контроль. Кожа. Бесключевой доступ. Авто свет. Авто дождь.Авто затемнение зеркала заднего вида. Складывающиеся зеркала с кнопки. Полная замена свечей! Замена масла в двигателе! 2 ключа! Я хозяин, без арестов, без подводных камней!