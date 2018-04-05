Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Продаю свой авто (не перекуп) отличное состояние, бережная эксплуатация и хранение! Езда спокойная и умеренная в основном по станице! Замены расходников во время! Обслуживается у дилера, 5000 км назад поменяли масло в коробке и заднем мосту! Резина лето и новая зима! Двухзонныйклимат, навигация, -, USB, AUX, салон в чехлах маленький расход, хорошая проходимость и вместительность и многое другое, приезжайте смотрите! Небольшой торг! Возможен обмен на пикап!
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