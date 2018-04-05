Nissan Qashqai Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 123 тыс. км Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Продаю свой авто (не перекуп) отличное состояние, бережная эксплуатация и хранение! Езда спокойная и умеренная в основном по станице! Замены расходников во время! Обслуживается у дилера, 5000 км назад поменяли масло в коробке и заднем мосту! Резина лето и новая зима! Двухзонныйклимат, навигация, -, USB, AUX, салон в чехлах маленький расход, хорошая проходимость и вместительность и многое другое, приезжайте смотрите! Небольшой торг! Возможен обмен на пикап!