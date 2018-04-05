Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продаю свой авто (не перекуп) отличное состояние, бережная эксплуатация и хранение! Езда спокойная и умеренная в основном по станице! Замены расходников во время! Обслуживается у дилера, 5000 км назад поменяли масло в коробке и заднем мосту! Резина лето и новая зима! Двухзонныйклимат, навигация, -, USB, AUX, салон в чехлах маленький расход, хорошая проходимость и вместительность и многое другое, приезжайте смотрите! Небольшой торг! Возможен обмен на пикап!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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