Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 1099 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Дилерская. Год выпуска 2014! .Максимальная комплектация 2 л. 145 л. с. Полный привод 4?4! Цвет ярко красный. Все ТО у оф. дилера по регламенту. Это подтверждает сервисная книжка со всеми отметками и печатями. Авто в одной семье. Автомобиль полностью исправен и обслужен во всех смыслах. Все расходники заменяны. Сел и поехал!
К машине относился очень бережно, в салоне никогда не курили, ездил аккуратно и без ДТП. Не бит и не крашен!
Комплектация: Понорамная крыша, бесключевой доступ на двери, кнопка старт- стоп, кожа - электропривод передних сидений, климат 2-зонный, 4 камеры обзор 360 градусов с помошником парковки на экране, навигация, MP3. DVD, USB, штатная аудиосистема, громкая связь, датчики дождя и света, оригинальные диски R- 17', и подогрев передних сидений, ходовые огни, фары LED ,12 подушек безопасности, круиз- контроль, курсовая, парковка перед- зад, омыватель фар, система экстренного торможения, установлена новая всесезонная резина. Оригинальный ПТС! Автомобиль весь в родной краске! Любые проверки! Если вам нужен целый, не битый авто, то это именно такая машина! Не бита и не крашена. За машину не стыдно. ПТС - оригинал.
Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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