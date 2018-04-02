Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, панорамная крыша, двухзонный климат контроль, подогрев сидений, круиз контроль, навигация, камера заднего вида, полный электропакет. С момента покупки находится в одной семье. Салон чистый не прокуренный. Посредников просьба не беспокоить. Торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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