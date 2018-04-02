Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Максимальная комплектация, панорамная крыша, двухзонный климат контроль, подогрев сидений, круиз контроль, навигация, камера заднего вида, полный электропакет. С момента покупки находится в одной семье. Салон чистый не прокуренный. Посредников просьба не беспокоить. Торга нет.
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