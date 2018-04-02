Nissan Qashqai Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 105 тыс. км Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Максимальная комплектация, панорамная крыша, двухзонный климат контроль, подогрев сидений, круиз контроль, навигация, камера заднего вида, полный электропакет. С момента покупки находится в одной семье. Салон чистый не прокуренный. Посредников просьба не беспокоить. Торга нет.