Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 695 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Комплектация: диски, датчик дождя, датчик света, омыватели фар, АБС, 6 подушек безопасности, эл. зеркала, складывание зеркал, 4 электростеклоподъёмника, блокировка дверей и стёкол, климат-контроль двухзонный, круиз-контроль, магнитола CD с управлением на руле и подключением телефона для разговоров по громкой связи, USB, кожаный руль с регулировкой в двух положениях, подогрев сидений, подлокотник, противотуманки, центральный замок.Сигнализация Sher-Khan, 2 ключа, сервисная книжка о прохождении ТО.Машина местная, ПТС оригинал, я второй хозяин, в идеальном состоянии, не битая, не крашенная, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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