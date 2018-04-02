Nissan Qashqai Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 103 тыс. км Цена: 695 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Комплектация: диски, датчик дождя, датчик света, омыватели фар, АБС, 6 подушек безопасности, эл. зеркала, складывание зеркал, 4 электростеклоподъёмника, блокировка дверей и стёкол, климат-контроль двухзонный, круиз-контроль, магнитола CD с управлением на руле и подключением телефона для разговоров по громкой связи, USB, кожаный руль с регулировкой в двух положениях, подогрев сидений, подлокотник, противотуманки, центральный замок.Сигнализация Sher-Khan, 2 ключа, сервисная книжка о прохождении ТО.Машина местная, ПТС оригинал, я второй хозяин, в идеальном состоянии, не битая, не крашенная, торг.