Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 103 тыс. км
Цена: 695 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Комплектация: диски, датчик дождя, датчик света, омыватели фар, АБС, 6 подушек безопасности, эл. зеркала, складывание зеркал, 4 электростеклоподъёмника, блокировка дверей и стёкол, климат-контроль двухзонный, круиз-контроль, магнитола CD с управлением на руле и подключением телефона для разговоров по громкой связи, USB, кожаный руль с регулировкой в двух положениях, подогрев сидений, подлокотник, противотуманки, центральный замок.Сигнализация Sher-Khan, 2 ключа, сервисная книжка о прохождении ТО.Машина местная, ПТС оригинал, я второй хозяин, в идеальном состоянии, не битая, не крашенная, торг.
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