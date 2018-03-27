Nissan Qashqai
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 715 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Станислав
Описание
ПТС- оригинал. Дилерский. Английская сборка. Машина местная, Краснодарский учёт, дальше края не выезжала. Без ДТП, весь в родной краске, без подкрасов и т. д. Сигнализация с автозапуском и о/с. Парктроники. Лобовое родное, без трещин. Панорамная крыша. Видеорегистратор. Навигация. ТV DVD. Камера заднего вида.
Планшет. Привод полный, подключаемый, что делает расход топлива 7 л/100 км.
Заправлялся только на Лукойле, 95й бензин. Салон трансформер семиместный, чистый ухоженный, ЭКО- кожа. Комфортный и вместительный семейный автомобиль.
За авто ухаживал, все ТО вовремя по регламенту. Новый аккумулятор. Резина летняя, хорошее состояние, без грыж порезов и проколов, износ 10%. Сейчас автомобиль находится в отличном состоянии, ни каких вложений не требует. Торг.
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