Nissan Qashqai

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 715 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

ПТС- оригинал. Дилерский. Английская сборка. Машина местная, Краснодарский учёт, дальше края не выезжала. Без ДТП, весь в родной краске, без подкрасов и т. д. Сигнализация с автозапуском и о/с. Парктроники. Лобовое родное, без трещин. Панорамная крыша. Видеорегистратор. Навигация. ТV DVD. Камера заднего вида.
Планшет. Привод полный, подключаемый, что делает расход топлива 7 л/100 км.
Заправлялся только на Лукойле, 95й бензин. Салон трансформер семиместный, чистый ухоженный, ЭКО- кожа. Комфортный и вместительный семейный автомобиль.
За авто ухаживал, все ТО вовремя по регламенту. Новый аккумулятор. Резина летняя, хорошее состояние, без грыж порезов и проколов, износ 10%. Сейчас автомобиль находится в отличном состоянии, ни каких вложений не требует. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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