Nissan Qashqai Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 82 тыс. км Цена: 715 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

ПТС- оригинал. Дилерский. Английская сборка. Машина местная, Краснодарский учёт, дальше края не выезжала. Без ДТП, весь в родной краске, без подкрасов и т. д. Сигнализация с автозапуском и о/с. Парктроники. Лобовое родное, без трещин. Панорамная крыша. Видеорегистратор. Навигация. ТV DVD. Камера заднего вида.

Планшет. Привод полный, подключаемый, что делает расход топлива 7 л/100 км.

Заправлялся только на Лукойле, 95й бензин. Салон трансформер семиместный, чистый ухоженный, ЭКО- кожа. Комфортный и вместительный семейный автомобиль.

За авто ухаживал, все ТО вовремя по регламенту. Новый аккумулятор. Резина летняя, хорошее состояние, без грыж порезов и проколов, износ 10%. Сейчас автомобиль находится в отличном состоянии, ни каких вложений не требует. Торг.