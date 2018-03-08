Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

760 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

974 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 64 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

949 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Opel Mokka

Подержанная, пробег 83 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

735 тыс. руб.

Chevrolet Captiva

Подержанная, пробег 91,635 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

995 тыс. руб.

Mazda CX-5

Подержанная, пробег 74,33 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1120 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале