Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, не бит не крашен, пробег реальный, обслуживался у официального дилера, за пределы Сочи не выезжал. Установлена сигнализация Шерхан 7 с автозапуском. Камера кругового обзора,тонировка,защита картера.В эксплуатации с апреля 2014. Полное то сделано на 92000, масло в коробке заменено, масло в двигателе и фильтра после 60000 тыс. менялись каждые 8 тыс. пробега. Вложений не требует. Любые проверки за ваш счёт. Новая летняя резина r18 и комплект зимней, полная комплектация, панорамная крыша.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 65 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

684 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 175,85 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

640 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 69,36 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

1088 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

960 тыс. руб.

Citroen C-Crosser

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

730 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 118,5 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

820 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале