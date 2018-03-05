Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии, не бит не крашен, пробег реальный, обслуживался у официального дилера, за пределы Сочи не выезжал. Установлена сигнализация Шерхан 7 с автозапуском. Камера кругового обзора,тонировка,защита картера.В эксплуатации с апреля 2014. Полное то сделано на 92000, масло в коробке заменено, масло в двигателе и фильтра после 60000 тыс. менялись каждые 8 тыс. пробега. Вложений не требует. Любые проверки за ваш счёт. Новая летняя резина r18 и комплект зимней, полная комплектация, панорамная крыша.
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