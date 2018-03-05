Nissan Qashqai Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 98 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии, не бит не крашен, пробег реальный, обслуживался у официального дилера, за пределы Сочи не выезжал. Установлена сигнализация Шерхан 7 с автозапуском. Камера кругового обзора,тонировка,защита картера.В эксплуатации с апреля 2014. Полное то сделано на 92000, масло в коробке заменено, масло в двигателе и фильтра после 60000 тыс. менялись каждые 8 тыс. пробега. Вложений не требует. Любые проверки за ваш счёт. Новая летняя резина r18 и комплект зимней, полная комплектация, панорамная крыша.