Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1 хозяин (девушка), гаражное хранение, полностью обслужена, вложений не требует. В ДТП не участвовала. 2 комплекта ковриков, резина зима (новая) и лето (50/50).
ПТС оригинал. Пробег родной. Передние и задние стеклоподъемники, вариатор, двухзонный климат, подогрев сидений, складываемые электрозеркала, кожаный мультируль, датчик света, датчик дождя, Bluetooth.
Ухоженный салон. Есть пару незначительных коцок по кузову (на фото видно). Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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