Nissan Qashqai Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 150 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

1 хозяин (девушка), гаражное хранение, полностью обслужена, вложений не требует. В ДТП не участвовала. 2 комплекта ковриков, резина зима (новая) и лето (50/50).

ПТС оригинал. Пробег родной. Передние и задние стеклоподъемники, вариатор, двухзонный климат, подогрев сидений, складываемые электрозеркала, кожаный мультируль, датчик света, датчик дождя, Bluetooth.

Ухоженный салон. Есть пару незначительных коцок по кузову (на фото видно). Торг.