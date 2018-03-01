Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина местная, два хозяина из одной станицы (ПТС оригинал - не дубликат) в ДТП никогда не была, даже в незначительных, соответственно краска по всему кузову и пластику-родная (за это даю гарантию). Комплектация дорогая! Резина новая! По ходовой, двигателю и КПП нареканий нет и вложений не требуется. Кому нужен действительно целый Кашкай в отличном состоянии-приезжайте. Ст. Каневская (VIN SJNFAAJ10U2008128). Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.