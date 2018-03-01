Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина местная, два хозяина из одной станицы (ПТС оригинал - не дубликат) в ДТП никогда не была, даже в незначительных, соответственно краска по всему кузову и пластику-родная (за это даю гарантию). Комплектация дорогая! Резина новая! По ходовой, двигателю и КПП нареканий нет и вложений не требуется. Кому нужен действительно целый Кашкай в отличном состоянии-приезжайте. Ст. Каневская (VIN SJNFAAJ10U2008128). Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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