Nissan Qashqai Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 68 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 138 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, выдан таможней. Машина местная, не Москва не Питер. Три хозяина. Двигатель не дымит. Коробка переключает без задержек и рывков. Днище ровное и сухое, не где не чего не течёт. Салон чистый. Корейская резина 16 диаметра с хорошим протектором. Кузов целый, без царапин. На днях произведена замена ходовой, едет как новая. Всё зиму обслужил карданный вал с заменой всех крестовин, болезнь Кашкаев (удовольствие обошлось 10 тыс.). В машине все работает.