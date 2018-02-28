Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

ПТС оригинал, выдан таможней. Машина местная, не Москва не Питер. Три хозяина. Двигатель не дымит. Коробка переключает без задержек и рывков. Днище ровное и сухое, не где не чего не течёт. Салон чистый. Корейская резина 16 диаметра с хорошим протектором. Кузов целый, без царапин. На днях произведена замена ходовой, едет как новая. Всё зиму обслужил карданный вал с заменой всех крестовин, болезнь Кашкаев (удовольствие обошлось 10 тыс.). В машине все работает.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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