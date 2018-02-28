Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 138 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
ПТС оригинал, выдан таможней. Машина местная, не Москва не Питер. Три хозяина. Двигатель не дымит. Коробка переключает без задержек и рывков. Днище ровное и сухое, не где не чего не течёт. Салон чистый. Корейская резина 16 диаметра с хорошим протектором. Кузов целый, без царапин. На днях произведена замена ходовой, едет как новая. Всё зиму обслужил карданный вал с заменой всех крестовин, болезнь Кашкаев (удовольствие обошлось 10 тыс.). В машине все работает.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.