Nissan Qashqai Дата публикации: 27.02.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 800 тыс. км Цена: 1410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Новый автомобиль, на учёт не ставился. Цвет белый перламутр. Приобретена в салоне за наличный расчёт. Дополнительно установлены кожаные чехлы, монитор, камера заднего вида, литые диски R17, приобретен в автосалоне в феврале 2018 года. Автомобиль обошёлся в 1550000. На учёт не поставлена.