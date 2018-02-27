Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2018

Пробег: 800 тыс. км

Цена: 1410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Новый автомобиль, на учёт не ставился. Цвет белый перламутр. Приобретена в салоне за наличный расчёт. Дополнительно установлены кожаные чехлы, монитор, камера заднего вида, литые диски R17, приобретен в автосалоне в феврале 2018 года. Автомобиль обошёлся в 1550000. На учёт не поставлена.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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