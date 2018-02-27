Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2018
Пробег: 800 тыс. км
Цена: 1410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Новый автомобиль, на учёт не ставился. Цвет белый перламутр. Приобретена в салоне за наличный расчёт. Дополнительно установлены кожаные чехлы, монитор, камера заднего вида, литые диски R17, приобретен в автосалоне в феврале 2018 года. Автомобиль обошёлся в 1550000. На учёт не поставлена.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.