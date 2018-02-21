Nissan Qashqai Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 45 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Nissan Qashqai. Полный привод. На гарантии у дилера. Обслуживание у дилера. Есть сервисная книжка. Максимальная комплектация. Автомобиль покупался в дилерском центре Nissan в Сочи. Автоматический парковщик. Панорамная крыша. Комбинированный кожаный салон. Система контроля слепых зон. Система контроля движения по полосе. Мультируль. Круиз контроль. Климат контроль. Автоматическое переключения света фар (ближний дальний). Навигация, парктроник передний и задний. Передняя и задняя видеокамера. Система кругового обзора автомобиля. Кнопка старт стоп. Монитор. Отличная аудиосистема с USB, AUX, Bluetooth. Обогрев лобового стекла и заднего, наружних зеркал заднего вида. Подогрев сидений. Двухсторонняя сигнализация. Возможен обмен.