Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Nissan Qashqai. Полный привод. На гарантии у дилера. Обслуживание у дилера. Есть сервисная книжка. Максимальная комплектация. Автомобиль покупался в дилерском центре Nissan в Сочи. Автоматический парковщик. Панорамная крыша. Комбинированный кожаный салон. Система контроля слепых зон. Система контроля движения по полосе. Мультируль. Круиз контроль. Климат контроль. Автоматическое переключения света фар (ближний дальний). Навигация, парктроник передний и задний. Передняя и задняя видеокамера. Система кругового обзора автомобиля. Кнопка старт стоп. Монитор. Отличная аудиосистема с USB, AUX, Bluetooth. Обогрев лобового стекла и заднего, наружних зеркал заднего вида. Подогрев сидений. Двухсторонняя сигнализация. Возможен обмен.
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