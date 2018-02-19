Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии как по кузову так и технически. Двигатель и АКПП-Вариатор на отлично. Состояние сало отличное. Один единственный владелец за все время эксплуатации. ПТС оригинал (выдан Центральной Акцизной Таможней 09.02.2009) эксплуатация с мая 2009 года. На днях проведено ТО. Комплектация Nissan Qashqai 2.0 S.E:
- объём двигателя 2.0 (141 л/с)
- АКПП (вариатор)
- 2х зонный климат-контроль
- ABS, ESP
- 6 airbag
- подогревы передних сидений
- датчики света и дождя
- отличная аудио система
- дорогая охранная система с функцией бесключевого доступа(3 комплекта ключей)
- центральный замок, складывающие зеркала
В настоящий момент авто вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.