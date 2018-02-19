Nissan Qashqai Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии как по кузову так и технически. Двигатель и АКПП-Вариатор на отлично. Состояние сало отличное. Один единственный владелец за все время эксплуатации. ПТС оригинал (выдан Центральной Акцизной Таможней 09.02.2009) эксплуатация с мая 2009 года. На днях проведено ТО. Комплектация Nissan Qashqai 2.0 S.E:

- объём двигателя 2.0 (141 л/с)

- АКПП (вариатор)

- 2х зонный климат-контроль

- ABS, ESP

- 6 airbag

- подогревы передних сидений

- датчики света и дождя

- отличная аудио система

- дорогая охранная система с функцией бесключевого доступа(3 комплекта ключей)

- центральный замок, складывающие зеркала

В настоящий момент авто вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону!