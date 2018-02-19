Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии как по кузову так и технически. Двигатель и АКПП-Вариатор на отлично. Состояние сало отличное. Один единственный владелец за все время эксплуатации. ПТС оригинал (выдан Центральной Акцизной Таможней 09.02.2009) эксплуатация с мая 2009 года. На днях проведено ТО. Комплектация Nissan Qashqai 2.0 S.E:
- объём двигателя 2.0 (141 л/с)
- АКПП (вариатор)
- 2х зонный климат-контроль
- ABS, ESP
- 6 airbag
- подогревы передних сидений
- датчики света и дождя
- отличная аудио система
- дорогая охранная система с функцией бесключевого доступа(3 комплекта ключей)
- центральный замок, складывающие зеркала
В настоящий момент авто вложений не требует. Все интересующие вопросы по телефону!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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