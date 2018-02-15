Nissan Qashqai Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 66 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 110 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В этой комплектации очень редко, 4 WD. 2 литра, МКПП машина в хорошем состоянии без ДТП, датчик света, датчик дождя, подогрев сидений, двух зонный климат. Срочно!