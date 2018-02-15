Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В этой комплектации очень редко, 4 WD. 2 литра, МКПП машина в хорошем состоянии без ДТП, датчик света, датчик дождя, подогрев сидений, двух зонный климат. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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