Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В этой комплектации очень редко, 4 WD. 2 литра, МКПП машина в хорошем состоянии без ДТП, датчик света, датчик дождя, подогрев сидений, двух зонный климат. Срочно!
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