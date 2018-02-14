Nissan Qashqai Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 68 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 95 тыс. км Цена: 589 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль Ниссан Кашкай SE+ (сборка - Великобритания ) в достойном состоянии, все работает исправно без нареканий, своевременная замена расходников, предмаксимальная комлектация, очень комфортный и экономичный авто. Машина не битая , есть незначительные коцки, в целом ухоженная. Противоугонка с завода изготовителя на коробке скоростей. Звоните, что Вас интересует расскажу по телефону.