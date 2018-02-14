Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 589 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль Ниссан Кашкай SE+ (сборка - Великобритания ) в достойном состоянии, все работает исправно без нареканий, своевременная замена расходников, предмаксимальная комлектация, очень комфортный и экономичный авто. Машина не битая , есть незначительные коцки, в целом ухоженная. Противоугонка с завода изготовителя на коробке скоростей. Звоните, что Вас интересует расскажу по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.