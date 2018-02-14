Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 589 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль Ниссан Кашкай SE+ (сборка - Великобритания ) в достойном состоянии, все работает исправно без нареканий, своевременная замена расходников, предмаксимальная комлектация, очень комфортный и экономичный авто. Машина не битая , есть незначительные коцки, в целом ухоженная. Противоугонка с завода изготовителя на коробке скоростей. Звоните, что Вас интересует расскажу по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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