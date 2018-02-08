Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 89 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Nissan Qashqai дв 2.0, 141 л/с, 6ти МКПП. Салон в идеальном состоянии!
Все ТО у Оф. дилера! ПТС оригинальный!
Комплектация предмаксимальная:
-Мультимедиа CD+MP3+USB;
-Мультируль;
-Аудиоподготовка 6 динамиков;
-Сигнализация О/С;
-Автозапкск;
-Два комплекта ключей;
-Антипробуксовочная система;
-Усилитель рулевого управления;
-Система курсовой стабилизации (ESP);
-Антиблокировочная система тормозов (ABS);
-Регулировка сиденья водителя по высоте;
-Подушки безопасности: фронтальные+боковые;
-Салон: темная кожа;
-Датчик света;
-Датчик дождя;
-Климат- Контроль 2- х зонный;
-Обогрев передних сидений;
-Бортовой компьютер;
-Центральный замок;
-Электростеклоподъемники: все;
-Складывающиеся Электрозеркала;
-Регулировка руля по наклону и вылету
-Литые диски R-17 два комплекта резины
-Передняя оптика с омывателем фар;
-Передний и задний подлокотник;
-Передние и задние противотуманные фары;
И т.д.
Имеет повреждения двух дверей и порога. До этого ДТП без повреждений.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.