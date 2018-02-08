Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 89 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Nissan Qashqai дв 2.0, 141 л/с, 6ти МКПП. Салон в идеальном состоянии!
Все ТО у Оф. дилера! ПТС оригинальный!
Комплектация предмаксимальная:
-Мультимедиа CD+MP3+USB;
-Мультируль;
-Аудиоподготовка 6 динамиков;
-Сигнализация О/С;
-Автозапкск;
-Два комплекта ключей;
-Антипробуксовочная система;
-Усилитель рулевого управления;
-Система курсовой стабилизации (ESP);
-Антиблокировочная система тормозов (ABS);
-Регулировка сиденья водителя по высоте;
-Подушки безопасности: фронтальные+боковые;
-Салон: темная кожа;
-Датчик света;
-Датчик дождя;
-Климат- Контроль 2- х зонный;
-Обогрев передних сидений;
-Бортовой компьютер;
-Центральный замок;
-Электростеклоподъемники: все;
-Складывающиеся Электрозеркала;
-Регулировка руля по наклону и вылету
-Литые диски R-17 два комплекта резины
-Передняя оптика с омывателем фар;
-Передний и задний подлокотник;
-Передние и задние противотуманные фары;
И т.д.
Имеет повреждения двух дверей и порога. До этого ДТП без повреждений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 127 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 78,641 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 82 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

630 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 150,48 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

562 тыс. руб.

Skoda Yeti

Подержанная, пробег 137,095 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

569 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 161,685 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

440 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале