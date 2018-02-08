Nissan Qashqai Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 61 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 89 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Nissan Qashqai дв 2.0, 141 л/с, 6ти МКПП. Салон в идеальном состоянии!

Все ТО у Оф. дилера! ПТС оригинальный!

Комплектация предмаксимальная:

-Мультимедиа CD+MP3+USB;

-Мультируль;

-Аудиоподготовка 6 динамиков;

-Сигнализация О/С;

-Автозапкск;

-Два комплекта ключей;

-Антипробуксовочная система;

-Усилитель рулевого управления;

-Система курсовой стабилизации (ESP);

-Антиблокировочная система тормозов (ABS);

-Регулировка сиденья водителя по высоте;

-Подушки безопасности: фронтальные+боковые;

-Салон: темная кожа;

-Датчик света;

-Датчик дождя;

-Климат- Контроль 2- х зонный;

-Обогрев передних сидений;

-Бортовой компьютер;

-Центральный замок;

-Электростеклоподъемники: все;

-Складывающиеся Электрозеркала;

-Регулировка руля по наклону и вылету

-Литые диски R-17 два комплекта резины

-Передняя оптика с омывателем фар;

-Передний и задний подлокотник;

-Передние и задние противотуманные фары;

И т.д.

Имеет повреждения двух дверей и порога. До этого ДТП без повреждений.