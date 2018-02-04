Nissan Qashqai

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 54,5 тыс. км

Цена: 675 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 87,737 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

618 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 95 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

520 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 111,067 тыс. км.
Волгоградская область, Аксай

475 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Qashqai

Nissan Juke

Подержанная, пробег 34,06 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

635 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 87,737 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

618 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 64,125 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

635 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале