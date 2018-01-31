Nissan Qashqai

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль, салон чистый кузов ровный, сделано большое т/о. Продаем в связи покупкой нового авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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