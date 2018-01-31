Nissan Qashqai
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам отличный автомобиль, салон чистый кузов ровный, сделано большое т/о. Продаем в связи покупкой нового авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.