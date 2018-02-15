Nissan Pulsar
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 300 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии, музыка стеклоподъемники, коробка не пинается, собственник, хорошая зимняя резина, имеется торг. возможен обмен, более подробная информация по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.