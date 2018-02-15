Nissan Pulsar

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, музыка стеклоподъемники, коробка не пинается, собственник, хорошая зимняя резина, имеется торг. возможен обмен, более подробная информация по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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