Nissan Primera

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 198,2 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Primera

Nissan Primera

Подержанная, пробег 325 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 144,704 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

339 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Primera

Nissan Note

Подержанная, пробег 194,209 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 325 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Nissan Primera

Подержанная, пробег 144,704 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

339 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале