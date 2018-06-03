Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 2 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1769 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Джамиля

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Описание

В связи с переездом ,срочно продам!реальному покупателю-торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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