Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 2 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1769 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Джамиля
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Описание
В связи с переездом ,срочно продам!реальному покупателю-торг
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