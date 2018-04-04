Nissan Primera Дата публикации: 3.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 150 тыс. км Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Комплектация Мультимедиа: радио Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

В очень хорошем состоянии. Подробности по телефону.