Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
В очень хорошем состоянии. Подробности по телефону.
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