Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 322 тыс. км
Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем техническом и внешнем состоянии. Мотор сделан, масло не ест. Кондиционер работает. Я хозяин.
Хороший торг. На дополнительные вопросы с радостью отвечу по телефону. Машинка в очень достойном состоянии. Возможен обмен на 99 серебристого цвета в пределах 40-50 т.р...+ ваша доплата. Срочно!
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