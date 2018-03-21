Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 322 тыс. км

Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом и внешнем состоянии. Мотор сделан, масло не ест. Кондиционер работает. Я хозяин.
Хороший торг. На дополнительные вопросы с радостью отвечу по телефону. Машинка в очень достойном состоянии. Возможен обмен на 99 серебристого цвета в пределах 40-50 т.р...+ ваша доплата. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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