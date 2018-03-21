Nissan Primera Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 322 тыс. км Цена: 185 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом и внешнем состоянии. Мотор сделан, масло не ест. Кондиционер работает. Я хозяин.

Хороший торг. На дополнительные вопросы с радостью отвечу по телефону. Машинка в очень достойном состоянии. Возможен обмен на 99 серебристого цвета в пределах 40-50 т.р...+ ваша доплата. Срочно!