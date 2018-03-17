Nissan Primera
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 283 тыс. км
Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анна
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Описание
Продам Ниссан Примьера. АКПП, кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок, тонировка. Состояние - отличное для своих лет. Вся электрика работает как надо. Автомат не пинается и не дёргается. Двигатель масло не ест. Расход 92-ого бензина от 7 литров по трассе до 9,5 литров по городу. ПТС оригинальный, выдан таможней.
Цена 160000 рублей.
Обмен не интересен.
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