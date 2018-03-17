Nissan Primera Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 283 тыс. км Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

Продам Ниссан Примьера. АКПП, кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок, тонировка. Состояние - отличное для своих лет. Вся электрика работает как надо. Автомат не пинается и не дёргается. Двигатель масло не ест. Расход 92-ого бензина от 7 литров по трассе до 9,5 литров по городу. ПТС оригинальный, выдан таможней.

Цена 160000 рублей.

Обмен не интересен.