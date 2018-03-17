Nissan Primera

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 283 тыс. км

Цена: 169 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: правый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Описание

Продам Ниссан Примьера. АКПП, кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок, тонировка. Состояние - отличное для своих лет. Вся электрика работает как надо. Автомат не пинается и не дёргается. Двигатель масло не ест. Расход 92-ого бензина от 7 литров по трассе до 9,5 литров по городу. ПТС оригинальный, выдан таможней.
Цена 160000 рублей.
Обмен не интересен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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